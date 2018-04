Anzeige

Das Verzeichnis von Restaurants und Gaststätten sowie ein Branchenverzeichnis sind offline verfügbar, bis hin zu Telefonnummern und Adressen. Der Zugang zum Rathaus bleibt offline hingegen verschlossen. Immerhin ist der Veranstaltungskalender abrufbar, sofern die App vorher (mit Internetverbindung) aktualisiert wurde. „Die Daten werden regelmäßig heruntergeladen, damit sie auch offline verfügbar sind“, erläutert Hauptamtsleiter Christof dazu. 2010 hatte die Gemeinde ihren Auftritt im weltweiten Netz runderneuert, der Dienstleister von damals hat jetzt auch die neue App erstellt.

Und wie steht es mit der Kontaktaufnahme durch die Nutzer? Kann man Schlaglöcher oder andere Mängel per Wischbewegung auf dem Bildschirm des mobilen Gerätes direkt ins Rathaus schicken? „Das ist aktuell nicht geplant“, antwortet Bürgermeister Kessler. Zur Begründung erklärt er, eine solche Funktion würde eine zu große Erwartungshaltung wecken: „Das gibt dann viel Verdruss.“ Denn es könne nicht alles sofort erledigt werden, wirbt er um Verständnis.

Künftig mehr Dienstleistungen

Trotzdem steht die Kommunikation mit den Bürgern für Kessler ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. „Wir werden einige Dienstleistungen künftig per Smartphone anbieten müssen“, erklärt er. Auch dazu hat sich die Gemeinde um eine Förderung durch das Land beworben: „Wir sind gespannt.“

Zusätzliche Angebote sind aber auch in der gestern vorgestellten App denkbar, wie der Hauptamtsleiter ergänzt. Arbeiten müssen die Gemeinde und ihr Dienstleister aber auch noch an den Kinderkrankheiten. Denn momentan stimmt nicht ganz, was in der Liste der Inhalte als Vorteil präsentiert wird: „Schlechte Internetverbindung? Kein Problem. Die Heddesheim-App funktioniert auch offline.“

