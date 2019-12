Mundharmonika statt Klavier

„Die weißen Blüten der Christrose stehen für Hoffnung und Unschuld, man kann sie an jeden verschenken, zu dem man eine positive Beziehung hat“, sagte Ingrid Bach, die Erste Vorsitzende der Heddesheimer Landfrauen bei der Weihnachtsfeier im Bürgerhaus. So zog sich das Thema „Christrose“ als „weißer Faden“ durch das gut zweistündige Programm. Auf allen Tischen und auch auf der Bühne waren die weißen Blumen als Symbole der Weihnacht zu sehen. Dies war eine Idee von Ursula Schmidt, einem der kreativen Köpfe der Landfrauen.

Ayla Schultz eröffnete mit festlichen Klängen auf der Trompete die kurzweilige Feier. Ingrid Bach ließ die Aktivitäten des Jahres Revue passieren und dankte für die große Unterstützung des Vorstandsteams. Sie kündigte auch eine aus der Not geborene Premiere an. Ingrid Häffner, die seit Jahren am Klavier den Abend umrahmte, fiel krankheitsbedingt aus. „Wir haben heute einen Musiker verpflichtet, mit einem viel kleineren Instrument“, so Bach. Walter Herre übernahm spontan die musikalische Begleitung auf der Mundharmonika. Herre war mehr als ein Ersatz und wurde mit kräftigem Beifall für sein Engagement belohnt.

Das Lied der Christrose sang Sopranistin Dora Auer, auch sie wurde von Walter Herre begleitet. Das kurzfristig zusammengestellte Duo erhielt den verdienten Applaus für den gelungenen Beitrag. Der fünfjährige Marley Schaaff trug das Gedicht „Weihnachten ist da“ vor und sein Bruder Quentin, neun Jahre, glänzte mit einem weiteren Weihnachtsgedicht. „Lange Jahre hatten wir keine Kinder auf der Bühne und sind glücklich, dass ihr gekommen seid“, dankte Ingrid Bach den Jungen.

Gemeinsam sangen die Damen „Kommet ihr Hirten“. Nach dem gemeinsamen Essen erfreute der Musikverein Neckarhausen mit einem Weihnachtslieder-Potpourri die Landfrauen. Die Musiker, darunter auch zwei ehemalige Heddesheimer Bürger, spielten unter der Leitung von Simon Werner. Die Damen sangen mit. Einen besinnlichen Text las Sabine Kemmet vor, danach war wiederum der Musikverein an der Reihe, der erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen durfte.

Geschichte zum Schmunzeln

Heitere Gesichter waren zu sehen, als Sigrid Schaaff die Geschichte vom alten Weihnachtsständer vortrug. Ursula Schmidt, die zweite Vorsitzende der Heddesheimer Landfrauen, überreichte den Vorstandsdamen ein Eichhörnchen, das Johanna Hohenstatt eigenhändig angefertigt hat. „Karl Boch danken wir für die Bühnendekoration, die er wie immer für uns hergestellt hat“, sagte Ingrid Bach am Ende einer beschaulichen Weihnachtsfeier. Verteilt wurde noch das Jahresprogramm für das kommende Jahr. Neben Vorträgen sind wieder ein Tagesausflug, eine Radtour und einige Arbeitseinsätze vorgesehen. diko

