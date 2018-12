Musical wird aufgeführt

Bereits seit Oktober proben etwa 50 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren unter der Leitung von Pfarrer Dierk Rafflewski, der auch für die Texte und die Story verantwortlich ist, für das diesjährige Weihnachtsmusical. Organist Henning Scharf und Jessica Hornig haben die Musik geschrieben. Ein eifriges Team trägt mit Nähzeug und Pinsel dafür Sorge, dass das Musical mit dem Titel „Macht hoch die Tür“ auch optisch zu beeindrucken weiß. Allein für die Bühnenbilder wurden mehr 50 Quadratmeter Karton verarbeitet.

Eigentlich hatte der Königsberger Pfarrer Georg Weissel sein Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ für die Einweihung der Altroßgärter Kirche komponiert. Der reiche Kaufmann Sturgis verbaute den Menschen aus dem Armen- und Siechenhaus mit einem Gartentor den Weg über sein Grundstück zur Kirche. Am 4. Advent 1623 kam es vor diesem Gartentor zur Uraufführung des berühmten Liedes. Die Folge war, Sturgis soll das Tor geöffnet und nie mehr verschlossen haben. So ist die Geschichte überliefert.

Die Aufführungen finden am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr und am Montag (Heiligabend), 24. Dezember, um 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Heddesheim statt. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018