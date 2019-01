Musik und Texte rund um Europa

Einen musikalisch-literarischen Abend veranstaltet die Heddesheimer Bücherecke am Rathaus am Donnerstag, 24. Januar. Ab 19.30 Uhr erkunden die Sängerin Susanne Bohn und der Autor und Verleger Ulrich Wellhöfer Europa. Unter dem Motto „10 Länder, 10 Texte, 10 Lieder“ tauchen sie ein in die griechische Mythologie, in die Erzählungen Siziliens oder Reiseberichte des 19. Jahrhunderts.

„So manch literarische und musikalische Fundstücke aus fast drei Jahrtausenden fördern durchaus Überraschendes, Eindrückliches, aber auch Skurriles zutage“, heißt es in der Ankündigung. Urlich Wellhöfer übernimmt die „Reiseleitung“ und die Texte, Susanne Bohn sorgt mit Stimme und Akkordeon für die musikalische Begleitung. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von acht Euro in der Bücherecke (Unterdorfstraße 4). agö

