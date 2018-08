Musik und Wein auf dem Dorfplatz

Zum Weinfest auf dem Dorfplatz lädt die Gemeinde Heddesheim am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr ein. Zum Auftakt spielt Alleinunterhalter Manni Capello. Gegen 15 Uhr tritt der Sängerbund 1869 auf und unterhält die Besucher mit Chorgesang. Sekt und Wein schenken dass örtliche Weingut Schröder aus Muckensturm, die Winzergenossenschaft Schriesheim und die Sektkellerei Schreier und Kohn Großkarlbach aus. Der Förderverein Evangelische Kirchenmusik verkauft Kaffee, Kuchen und Zwiebelkuchen. Das neue Café Pollani bietet alkoholfreie getränke und Cocktails an. Für die nötige Stärkung sorgt Marco Schüßler am Schwenkgrill.

Musik von Manni Capello begleitet das Weinfest den ganzen Nachmittag über. Zum krönenden Abschluss spielt dann von 19 bis 21 Uhr die Band „Just for Fun“ um Bandleader Otto Raad. Der Eintritt ist frei. Das Weinfest auf dem 2008 fertiggestellten Dorfplatz gibt es seit Einführung des Wochenmarktes im Jahre 2011. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018