Musikschule lädt zu Info-Nachmittag

Am Samstag, 6. Oktober, lädt die Musikschule Heddesheim von 16 bis 17.30 Uhr alle Kinder bis etwa sechs Jahre mit ihren Eltern zum Schnuppernachmittag in die Alte Schule Beindstraße 19, ein. Bei musikalischen Mitmachangeboten zum Thema „Wasser und Mehr“ erhalten die Besucher Einblick in die Angebote des Elementarbereichs an der Musikschule. Um 16 Uhr dürfen Kinder ab vier Jahre die musikalische Geschichte „Unter Wasser“ aktiv mitgestalten. Dabei können sie Unterwassertiere kennenlernen, singen, tanzen und musizieren. Es musiziert außerdem der Orff-Spielkreis. Ab etwa 16.45 Uhr begeben sich die Kleinsten (ab 1,5 Jahren) mit ihren Eltern auf eine musikalische Reise durch das Meer. Der Eintritt ist frei.

Die neue Eltern/Kind-Gruppe (für Kinder ab 1,5 Jahre), die neuen Kurse der musikalischen Früherziehung (vier bis sechs Jahre) und der Orff-Kurs (ab sechs Jahre) starten ab 1. November und finden voraussichtlich mittwochs in der Alten Schule statt. red

