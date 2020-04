Muskelkater inklusive

Die Gymnastikstunden fallen wegen der Corona-Beschränkungen zwar aus, der Muskelkater stellt sich dennoch ein: Statt in ihren wöchentlichen Stunden mit Übungsleiterin Gaby Embach halten sich die Gymnastik-Frauen der TG Heddesheim derzeit zu Hause fit. Dafür, dass es ihnen möglich ist, sorgt Embach mit einer Auswahl an Online-Videos.

„Wir wissen ja nicht, wie lange die Situation noch so andauert“, erklärt die 58-Jährige, die seit fast drei Jahrzehnten bei der TG als Übungsleiterin aktiv ist. „Meine Damen waren traurig, dass ihre Kurse ausfallen. Und nach mehreren Wochen Pause würde es der einen oder anderen vielleicht auch schwerfallen, sich wieder von Neuem aufzuraffen“, sagt sie.

Ausgesuchte Videos

In „normalen Zeiten“ leitet Gaby Embach bei der TG drei Kurse pro Woche: zweimal Gymnastik am Vormittag, einmal Aerobic am Abend, jeweils mit 15 bis 20 Teilnehmerinnen. Jetzt durchforstet sie stattdessen für ihre Frauen das Internet nach geeigneten Übungsvideos. Die Auswahl im Netz ist riesig – und deswegen nicht einfach.

„Ich achte sehr darauf, dass das Video von einem Sportpädagogen stammt – von jemandem, der wirklich Ahnung hat“, erläutert Embach ihre Auswahlkriterien. Zum Teil stammten die Beiträge von Sportwissenschaftlern, die sie aus eigenen Fortbildungen persönlich kenne. Auch müssten die Übungen verständlich erklärt sein und sollten nicht länger als eine Viertelstunde dauern, „damit alle motiviert bleiben“. Nicht zuletzt spiele Ausgewogenheit eine Rolle: „Mal wird mehr der Rücken trainiert, dann Schultern und Arme, ein anderes Mal der Bauch.“

Jeden Tag – „außer am Wochenende“ – schickt Embach über WhatsApp die Links in ihre Gruppen, dazu einen kleinen, aufmunternden Text und bei Bedarf Erklärungen und Tipps. „Ich bekomme sehr viel positive Rückmeldungen“, freut sie sich: „Viele sagen mir, dass sie das Angebot toll finden, das motiviert mich noch mal.“ Manche Teilnehmerin berichtete sogar von Muskelkater, andere schickten ein Video vom fleißigen Üben sozusagen als „Beweisstück“ zurück.

„Vermisse alle ganz doll“

Fünf verschiedene Kursangebote gibt es in der TG-Gymnastik-Abteilung, die Embach seit ein paar Jahren leitet. Nicht alles lässt sich zu Hause durchführen. Manches erfordert ein spezielles Trainingsgerät oder die genaue Anleitung und Kontrolle durch die Übungsleiterin. „Wir sind alle froh, wenn wir wieder zusammen Sport treiben können“, versichert Embach – auch im Namen „ihrer“ Gymnastik-Damen: „Ich vermisse die alle ganz doll.“

