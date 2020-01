Nach Brand: Haus in Heddesheim muss wohl abgerissen werden

Es ist 21.45 Uhr. In der Leitstelle geht ein Notruf ein. Ein Haus in der Heddesheimer Beindstraße brennt. Als die Feuerwehr eintrifft, ist das Feuer sogar schon von außen nicht mehr zu übersehen. Die Flammen schlagen aus den Erdgeschossfenstern und der Haustür. So beschreibt Jürgen Merx, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim, im Gespräch mit dem „MM“ den

...