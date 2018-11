Nach schwierigen Anfängen doch eine Erfolgsgeschichte

Schon der vollbesetzte Parkplatz deutete auf eine außergewöhnliche Veranstaltung hin. An jenem Abend fand in der Kirche St. Remigius ein besonderes Konzert des katholischen Kirchenchors statt. Sabine Weil (kleines Bild: kata) feierte 30-jährige Dirigententätigkeit mit ihren 38 Sängerinnen und Sängern.

Mit dabei waren Projektsänger des evangelischen Kirchenchors Ladenburg, was die Dirigentin sehr freute. Musikalisch unterstützt wurde der Chor nicht nur vom hauseigenen Organisten Chrisoph Liebig, sondern auch von Musikern der Musikhochschule Mannheim und der Musikschule Ladenburg. Zusammen ergab das ein Orchester, das die Besucher staunen ließ.

Aktuelle Botschaft

Nachdem der Abend mit einem Stück von Giuseppe Jacchini, gespielt an zwei Trompeten und der Orgel, eingeläutet wurde, begrüßte Margarete Gründler das Publikum: „,Dona nobis pacem – Gott, gib uns Frieden’ – so haben wir den Abend überschrieben. Eine große Bitte, die angesichts der Geschehnisse in unserer Zeit, jedem von uns durch den Kopf geht oder ins Gebet einfließt.“

Der Chor begann mit Händels „Halleluja“ aus dem „Messias“, was die Zuhörer fast schon in vorweihnachtliche Stimmung versetzte. Es blieb allerdings nicht den ganzen Abend so zart und gefühlvoll. Bei den Stücken aus Karl Jenkins „A Mass for Peace“ spielten die Musiker auch die tiefsten Noten an den Streichinstrumenten oder hauten auf die überraschend lauten Trommeln. Das Publikum war begeistert und der Beifall wollte kein Ende nehmen. Margarete Gründler und Pfarrer Matthias Stößer bedankten sich mit Blumen bei der Dirigentin.

An Allerheiligen 1988 leitete Sabine Weil das erste Mal den Kirchenchor. „Du kamst als ganz junge Frau zu einem schon sehr lange bestehenden Chor, der seine Strukturen hatte“, erzählte Gründler: „Mit Äußerungen wie ‘Des hamma schon immer so gsunge‘ war es nicht leicht für Dich, aber durch Deine offene, aber bestimmte Art hast du Dir schnell den Respekt von uns erarbeitet“, erinnerte er: „Die Tatsache, dass wir heute Dein 30-jähriges Jubiläum hier feiern können, zeigt, dass es uns immer noch Spaß macht, gemeinsam mit Dir der ’Musica sacra’ zu dienen.“

Auch Zuhörerin Corina Klemm gefiel der Abend sehr gut: „Es ist schön, dass es so abwechslungsreich war – es waren verschiedenste Instrumente dabei, und alles hat perfekt gepasst.“ Die Vetreterin des Bürgermeisters, Ursula Brechtel, lobte, dass die Lieder einen gewissen Anspruch hatten: „Ganz toll! Es war ein wirklich hohes Niveau, sehr modern. Den Sängern und Sängerinnen sah man den Spaß an!“ Das Konzert habe den Chor „ein ganzes Stück zusammengeschweißt“, so Gründler.

Auch die Dirigentin selbst war überglücklich. „Wir sind viele gute Wege miteinandern gegangen“, sagte sie dem „Mannheimer Morgen“. Noch beträchtliche zwei Drittel der Mitglieder aus der Anfangszeit seien auch heute noch dabei: „Wir sind die größte Gruppierung der Pfarrgemeinde“, berichtete sie stolz. Sie ist sicher, dass in einer Zeit, in der Chöre auseinandergehen, „dieser kleine Chor in Heddesheim“ noch lange bestehen bleiben wird.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018