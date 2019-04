Nach wenigen Sekunden brennt der Schneemann lichterloh

3 Fotos ansehen Da sieht der Schneemann noch ganz fit aus, aber nicht mehr lange. Wie immer hatten wohl die Kinder den meisten Spaß am Sommertagszug. © ACHIM KEIPER

Hunderte neugierige Bürger versammelten sich gestern unter strahlend blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen in Heddesheim, um den Winter endgültig zu verabschieden. Zahlreiche Kindergärten, Schulen und Vereine der Gemeinde zogen mit ihren bunt geschmückten Wägen pünktlich um 14 Uhr am Rathaus los in Richtung Badesee. Dort sollte später der etwa vier Meter hohe, mit Stroh gefüllte Schneemann als Symbol für den Winter verbrannt werden.

„Das ist gelebte Tradition“, äußerte sich Bürgermeister Michael Kessler, im Gespräch mit dem „MM“. Dabei betonte er, dass der Sommertagszug mit seinen vielen begeisterten Teilnehmern und den farbenfrohen Wagen eine wichtige Veranstaltung für den Ort sei. „Heddesheim ist jung! Man sieht, dass der Ort wächst, und das macht Freude“, verkündete der Bürgermeister noch und bezog sich dabei vor allem auf die vielen Kinder, die sich an dem Sommertagszug beteiligten.

„Ein schöner Brauch“

„Der Sommertagszug ist jedes Jahr wieder ein Highlight“, bekundete Hans Siegel, Vorsitzender des Sängerbundes, im Gespräch. Der Verein feiert dieses Jahr 150-jähriges Bestehen und hatte deshalb seinen Wagen besonders prächtig geschmückt. Diesen zierten unter anderem einige große, selbstgebastelte Figuren in prachtvollen Farben; darunter einige Hasen sowie Rotkäppchen und der Wolf. „Es ist ein schöner Brauch, den Winter so zu verabschieden“, äußerte sich Tobias Köber vom Evangelischen Posaunenchor Heddesheim. In seinen Augen ist der Sommertagszug das Ereignis im Jahr, welches die Gemeinde einfach ausmacht.

Angeführt wurde der Sommertagszug vom Pferdezucht-, Reit- und Rennverein, der mit drei Pferden und vier Ponys sowie einem Bollerwagen voller Süßigkeiten die fröhlichen Zuschauer am Straßenrand begrüßte. Gleich danach kam auch schon der Wagen des Gemeinderats. Von diesem wurden Brezeln, Äpfel und bunte Ostereier an die Menschen verteilt.

Besonders farbenfroh geschmückt war der Wagen des Vereins der Gartenfreunde. Dessen Vereinsmitglieder brachten auch Farben unter die Menschen, indem sie Tulpen, Stiefmütterchen und andere Blumen verteilten. Weiter hinten im Zug ließ sich schließlich das amtierende Prinzenpaar des Karnevalvereins Hellesema Grumbe in einem Mercedes Cabrio durch die Straßen kutschieren und verteilte dabei Süßigkeiten an die Kinder.

Ein weiteres Highlight war der Wagen des Westernvereins Heddesheim, der sehr realitätsgetreu einer Pferdekutsche aus dem Wilden Westen nachempfunden war. Ebenfalls beeindruckend auch die Kostüme der Mitglieder des Vereins.

Besonders stark vertreten waren beim Sommertagszug aber die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde. Verkleidet als kleine Schäfchen und Igel zogen beispielsweise die Kleinen des evangelischen Kindergartens durch die Straßen. Nicht weit dahinter begrüßten die Kinder des katholischen Kindergartens den Sommer mit Trillerpfeifen und bunten Frühlingskostümen. Schließlich zogen einige Mitglieder des Jugendvertretergremiums (JVG) mit ihrem Bollerwagen durch das Dorf.

Bei einem Sommertagszug darf natürlich nicht die Musik fehlen. So sorgten vor allem die Heddesema Zahlenkracher für laute und stimmungsvolle Musik, die viele der umstehenden Zuschauer zum Klatschen anregte. Auch die Mitglieder einiger weiterer Vereine, wie beispielsweise die Stadtkapelle Weinheim und der Evangelische Posaunenchor Heddesheim, trugen ihren Teil zur Unterhaltung der Menschen bei.

Schließlich war es soweit: Der Skiclub stellte den „wohl größten Schneemann der Region“, so Bürgermeister Kessler, auf dem leeren Parkplatz vor dem Heddesheimer Badesee ab. Dort wurde das Wintersymbol von der Feuerwehr durch eine Fackel entzündet und brannte bereits nach wenigen Sekunden lichterloh. „Wir hoffen, dass damit dann auch die Badezeit endgültig beginnen kann“, meinte Michael Kessler abschließend und lud die vielen Zuschauer noch auf ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee in die nahegelegene Nordbadenhalle ein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019