Nachfolge von Maria Seitz offen

Anzeige

Heinrich Noll wurde wieder zum 2. Vorsitzenden, Norbert Günther zum Kassier und Elisabeth Wunder zur Schriftführerin gewählt. Beisitzerinnen bleiben Marianne Görlach, Inge Günther, Helene Noll und Gunni Smischek. Die Kasse wird von Traudel Weber und Anneliese Edinger geprüft.

„2017 haben wir schöne Ausflüge gemacht und vieles gesehen“, stellte Heinrich Noll rückblickend fest. Er erwähnte die Touren nach Dallau in die Tropfsteinhöhle, den Besuch des japanischen Gartens im pfälzischen Kaiserslautern, die Stadtführung in Idstein und die Chrysanhtema in Lahr, sowie die gemeinsame Fahrt mit den Senioren der Scheunengalerie ins Kloster Mont Sainte -Odile. Der Jahresabschluss fand wieder im Bürgerhaus statt.

„Auch im laufenden Jahr haben wir einige Schätze auf dem Programm“, verriet Noll. Eine Fahrt führt die SU nach Amorbach, eine Weitere zum Hessenpark nach Neu-Anspach. Eine Schifffahrt auf dem Main mit Besuch in Aschaffenburg ist geplant und ein Gemeinschaftsausflug mit der Scheunengalerie nach Fulda. Des Weiteren sind Touren nach Mainz und Bad Wimpfen geplant.

„Zu den Fahrten gibt es bereits heute zahlreiche Anmeldungen, wer Interesse hat, sollte sich sputen“, forderte Noll auf. „Wir sind nicht mehr die Jüngsten und werden daher unseren beliebten Jahresausklang im November hier in dem Raum der Scheunengalerie abhalten“, erklärte Noll.

Gemeinde unterstützt Senioren

Rainer Hege dankte den Senioren für ihr Engagement und der Gemeinde für die Unterstützung: „Die Gemeinde macht schon vieles für unsere Senioren. Wir können nur dazu ermuntern, dieses Angebot zu nutzen.“ Andreas Böhm, der in der Rathausverwaltung für die Seniorenarbeit zuständige Mitarbeiter, bestätigte die gute Zusammenarbeit. Anmeldungen für die Ausflüge werden unter Telefon 06203/44 714 oder per E-Mail an noheihel@t-online.de entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018