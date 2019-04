Nägle bleibt Vorsitzender

Die Mitglieder des Fußballvereins Fortuna Heddesheim haben in der jüngsten Jahreshauptversammlung ihren ersten Vorsitzenden Michael Nägle im Amt bestätigt. Nägle hatte den Vorsitz im vergangenen Jahr von Thomas Werkhausen übernommen und wurde nun von den rund 20 Anwesenden für zwei Jahre wiedergewählt. Zudem beschloss die Versammlung eine Erhöhung der Vereinsbeiträge ab 2020.

Zum Jahresende 2018 zählte der FV Fortuna 341 Mitglieder, eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Mangel an Ehrenamtlichen, die langfristige Verantwortung übernehmen wollen, beschäftigt den Vorstand – wie in vielen anderen Vereinen – gleichwohl. So konnten die vakanten Posten von Schatzmeister, Pressewart und Geschäftsführer abermals nicht besetzt werden. Die Aufgaben des Schatzmeisters werden weiterhin kommissarisch durch den Vorsitzenden Nägle wahrgenommen. Dieser trat dafür wegen der schon vorhandenen Doppelbelastung von seinem Amt als Abteilungsleiter Alte Herren zurück. Daniel Gerstner rückt für ihn nach. Neu im erweiterten Vorstand ist außerdem Albert Fleckenstein, der für Thorsten Fandel einen Beisitzer-Posten übernimmt. Ebenfalls für zwei Jahre als Beisitzer wiedergewählt wurde Andreas Schmidt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Einstimmig für neue Kalkulation

Die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung für eine zukunftsfähige Finanzplanung erörterte zweiter Vorsitzender Christoph Schumacher. Der Beitrag für Erwachsene wird demnach im kommenden Jahr um einen Euro, der für Kinder sowie Rentner um 50 Cent monatlich erhöht. Im neuen Jahresbeitrag von 136,80 Euro für Erwachsene und 98,40 Euro für Kinder sind 16,80 Euro beziehungsweise 8,40 Euro für die Mitgliedschaft in der IG Sport Heddesheim (IGSH) enthalten. Für die Fortuna ist dies ein durchlaufender Posten, der bisher bei zwölf und sechs Euro lag und direkt an die IGSH abgeführt wird.

Stärker als bei den Einzelmitgliedschaften fällt die Beitragserhöhung in der Kategorie Erwachsene plus Kind sowie für Geschwisterkinder aus. „Die bisherige Rabattierung hat diese Gruppe im Vergleich zu anderen überproportional begünstigt“, erläuterte Schumacher: „Die Kosten sind aber für alle Kinder gleich hoch.“ Die Kalkulation sei daher für die Zukunft nicht mehr zu halten. Das sah auch die Versammlung so und genehmigte einstimmig die Erhöhung von 132 auf 170 Euro (Erwachsener plus Kind) beziehungsweise 35 auf 60 Euro pro Jahr (Geschwisterkinder) – alles zuzüglich IGSH-Beitrag. Die IGSH übernimmt als Gemeinschaft der örtlichen Sportvereine unter anderem administrative Aufgaben und vereinsübergreifende Projekte wie etwa Feriencamps. IGSH-Mitarbeiterin Anne-Therese Sentpali war dementsprechend ebenfalls Gast der Fortuna-Versammlung.

Sommer-Jugendturnier geplant

Abseits des Spielbetriebs stehen im Fußballverein dieses Jahr unter anderem die Teilnahme am Dorffeschd (20./21. Juli), die Fahrt nach Nogent-le-Roi am 13./14. Juli zum 45. Partnerschaftsjubiläum sowie im Mai die Ausrichtung eines Talentsichtungstrainings des Fußballkreises Mannheim im Kalender. Zur Kerwe übernehmen die Fußballer zudem wieder die Bewirtung in der Nordbadenhalle. Geplant, aber noch nicht in trockenen Tüchern ist die Organisation eines großen Sommer-Jugendturniers, ähnlich dem MVV-Cup des SC Rot-Weiß Rheinau. Dafür sucht die Fortuna derzeit noch nach Sponsoren. red/agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019