Närrischer „Brotway“

Was ist schon der Broadway in New York, wenn es in Heddesheim den „Brotway“ gibt – von den Sportfischern gebührend gefeiert bei ihrem Kappenabend im proppenvollen Bürgerhaus? „New Heddese . . . One Night at Brotway“ lautete das Motto in Anspielung auf das im vergangenen Jahr neu eröffnete Café an der Rathauskreuzung – die neue „Panoramabäckerei“, wie es bei der närrischen Party hieß. Seitenhiebe auf das lokale Geschehen gab es aber auch in einem Beitrag zum Ärztehaus. Mit viel Musik, unter anderem von den Guggemusikern der Zahlekracher, feierten die Gäste eine krachende Party. red/kata

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heddesheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020