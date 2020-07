Natur mit allen Sinnen erleben

Die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim lädt am Samstag, 4. Juli, dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Die Führung findet ab 15 Uhr in Straßenheim statt und beginnt auf dem Hofgut Seitz. Hertha Seitz wird ihre Gäste die Leichtigkeit des Sommers an mehreren Stellen rund um Straßenheim spüren lassen.

Die Vielfältigkeit der Natur wird durch greifen, riechen und sehen erlebbar gemacht. Hertha Seitz bittet darum, dass die höchstens 20 Teilnehmer mit bequemer Kleidung und festem Schuhwerk zu dieser Tour kommen. Die Naturliebhaber sollten keinen Zeitstress mitbringen. Anmeldungen nimmt bis Freitag, 12 Uhr, das Sekretariat unter der Telefonnummer 06203/4 28 36 entgegen. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020