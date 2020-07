Natur mit allen Sinnen erlebt

„Bei diesem Rundgang wurden in mir wieder viele Kindheitserlebnis wachgerufen“, erzählt Barbara Kratzert. Die Seniorin, die in der Stadtmitte von Mannheim wohnt, war einer Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim gefolgt. „Im ,Mannheimer Morgen’ habe ich von der Veranstaltung erfahren“, berichtet sie. Hertha Seitz vom Hofgut Straßenheim, früher langjährige Kirchengemeinderätin, hatte versprochen, die Teilnehmer bei einem Rundgang „Natur mit allen Sinnen“ erleben zu lassen. Und Seitz hielt Wort: Die Natur wurde gesehen, gerochen, gefühlt, gehört und geschmeckt.

Landwirt Gerhard Seitz erklärte am nord-östlichen Zipfel Mannheims, warum das „Viehwäldchen“ bei den meisten Heddesheimern als „Saiwäldl“ bekannt ist. „Das Naturschutzgebiet wurde 1993 ausgewiesen. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort Schweine großgezogen.“ Zum Areal gehört auch die Viernheimer Düne. Ziegen sorgen dort dafür, dass sie immer kurz „gemäht“ ist. Viele gefährdete Pflanzen- und Tierarten haben hier einen geeigneten Lebensraum gefunden.

„Ein malerischer Anblick“

„Riechen Sie an diesem Sandthymian! Das ist Natur pur“, schwärmte Hertha Seitz und informierte: „Der Sandmagerrasen ist die ideale Nahrung für Bienen- und Schmetterlingsarten.“ Auch diverse Pflanzen wie der „Blaue Heinrich“ oder der „Mauerpfeffer“ gingen von Hand zu Hand und von Nase zu Nase. „Der riecht wirklich deutlich“, stellte Elisabeth Schall beeindruckt fest. Ursula Metzger meinte beim Blick über das Feld: „Es ist ein malerischer Anblick.“

Und schon zeigte Hertha Seitz auf die fast vergessene „Wegwarte“, die „Heilpflanze des Jahres 2020“. Ihre Wurzeln können als Arzneitee verwendet werden. Die Lichtnelke mit ihrer pinkfarbenen Blüte oder der Spitzwegerich, der Sauerampfer und andere Pflanzen fanden Gefallen und wurden bestaunt.

Vorbei ging es an der Fläche, an der Feldhamster angesiedelt wurden. Mehrere Landwirte bewirtschaften etwa 130 Hektar feldhamstergerecht. Dadurch soll die Entstehung von neuen Lebensräumen für die europäisch geschützte Tierart gefördert werden. Am Ackerrand wachsen die „Buweleis“ – so der Heddesheimer Name für eine Klettenpflanze, die Jugendlichen in früheren Jahren für Wurfgeschosse diente.

Imbiss zum Abschluss

Die Blühwiese von Gerhard Seitz war die nächste Station. „Schon vor 25 Jahren habe ich hier Biotopflächen angelegt“, erklärte der Landwirt und zeigte auf ein Ackerstück mit Büschen und Bäumen. Auf Decken, die Hertha Seitz verteilte, legten sich die Teilnehmer nieder, um den Vögeln zuzuhören und die Wege der weißen Wolken zu beobachten. „Das habe ich als Kind zum letzten Mal erlebt“, staunte Horst Heilmann.

Zurück auf dem Hofgut Seitz gab es einen stärkenden Imbiss. „Verwendet wurden nur Kräuter aus dem Gebiet, das wir heute besucht haben“, versicherte Hertha Seitz, während Ehemann Gerhard den milden Pfefferminztee aus eigener Ernte einschenkte. Mit Blumensamen wurden die Naturfreunde verabschiedet – in der Gewissheit, etwas ganz Besonderes erlebt zu haben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020