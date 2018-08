Natur unter Bäumen erkundet

Anzeige

Pizza zum Abschluss

Erstmals waren Martina und Klaus Jung aus Weinheim ein Programmpunkt des Nachmittags. Die Beiden haben seit Beginn des Jahres zwei Bienenvölker auf dem Hundeplatz. Eine gute Gelegenheit, den Kindern die Angst vor Bienen zu nehmen. Anhand zahlreicher Bücher, die von den Kindern mit Interesse durchblättert wurden, vermittelte das Ehepaar Jung viel Wissen. Spannend war es, Bienen, Hummeln und Hornissen unter dem Mikroskop ganz genau zu betrachten. So hörten die jungen Gäste auch, dass Klaus Jung in diesem Jahr bereits acht Kilogramm Honig erwirtschaftet hat. „Im nächsten Jahr wird der Ertrag höher, es muss sich erst entwickeln“, erzählte der Weinheimer Hobbyimker. In einem Schaukasten waren Honigwaben, ein Mittelwandrohling und eine Brutwabe zu sehen. Geduldig erklärten Martina und Klaus Jung die Werkzeuge, die ein Imker braucht. Nach so viel neuem Wissen gab es zum Abschluss des Ferienspiels Pizza für alle. diko

