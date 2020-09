Nervosität steht im Weg

Heddesheim.Nicht zum erhofften Erfolgserlebnis hat es zum Rundenstart der Frauenhandball-Badenliga für die SG Heddesheim gereicht. Das Team mit dem neuen Trainer Marcus Otterstätter unterlag in eigener Halle der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 18:22 (10:12). „Heute waren wir teils auch etwas zu nervös im ersten Spiel nach so langer Zeit. Manche Spielerinnen wollten es vielleicht zu gut machen“, meinte Otterstätter nach der Partie.

Dabei begann es für die Heddesheimerinnen sehr vielversprechend. Sie waren auf die offensive Abwehr der Gäste sehr gut eingestellt, fanden die Lücken und führten schnell mit 3:1 und 4:2 (9.). „Danach wurden wir leider etwas statisch in unseren Aktionen, und die HG hat sich auch etwas besser auf uns eingestellt“, gab der Trainer zu. Die Gäste übernahmen nach dem 4:4 beim 5:4 (15.) erstmals die Führung. Bis zum 14:15 (41.) hielt die SGH den Anschluss, danach häuften sich die individuellen Fehler, Oftersheim zog entscheidend auf 22:14 (54.) davon.

„Für meine Mannschaft spricht, dass sie sich nach dem Acht-Tore-Rückstand nicht aufgegeben hat, sondern in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik betrieb“, lobte Otterstätter die Moral seiner Truppe. „Man hat aber auch gesehen, dass wir schon noch einiges an Arbeit vor uns haben.“ me

