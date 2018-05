Neubau bislang billiger als erwartet

Anzeige

Der Neubau erhält keine eigene Heizung, sondern wird an die bereits bestehende des benachbarten Hauptgebäudes angeschlossen. Für diesen Anschluss, das Verteilernetz und die Heizkörper geht der Auftrag für rund 95 000 Euro an die Firma Morsch in Eppelheim. Die zentrale Lüftungsanlage baut die Firma Justus Leibig aus Oberhausen für rund 55 000 Euro ein.

Für das Gewerk Sanitär waren die Planer von knapp 170 000 Euro ausgegangen. Laut Angebot der Firma Morsch aus Eppelheim kosten Sanitäreinrichtungen und -installationen rund 113 000 Euro. In Trockenbauweise entstehen Zwischentrennwände im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Hierfür erhält die Firma Haring aus Weinheim den Zuschlag.

Nach Hinterzarten im Schwarzwald geht der Auftrag für die Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten. Die rund 230 Kilometer entfernte Firma Metzler übernimmt das für knapp 100 000 Euro. Ihr Angebot lag dabei etwa 12 000 Euro unter dem des nächsten Bieters. Die Putz- und Stuckarbeiten bleiben dagegen wieder in der Region: Die Weinheimer Firma Haring erledigt das für den Angebotspreis von 33 333,64 Euro – fast eine Schnapszahl. Und obendrein 8000 Euro niedriger als die Kostenberechnung.

Noch in diesem Monat soll das Erdgeschoss samt Decke komplett sein. Bereits jetzt ist deutlich die Form des Gebäudes zu erkennen, die künftige Decke wird gerade eingeschalt. Am Bauzaun in der Schulstraße zeigt ein großes Transparent, wie das fertige Objekt später einmal aussehen soll.

Sommer 2019 wird auf der Leinwand als Endtermin genannt. Zum Schuljahr 2019/2020, also in etwas mehr als einem Jahr, muss das gesamte Gebäude fix und fertig stehen. Dann soll aus zwei Grundschulen eine werden: Die bisherigen Johannes-Kepler-Schüler ziehen fortan ebenfalls in die Gebäude an der Schulstraße ein, um ihr angestammtes Reich der wachsenden Karl-Drais-Gemeinschaftsschule zu überlassen.

Info: Weitere Fotos unter: morgenweb.de/heddesheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018