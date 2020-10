Neubau von Schlosserei-Hallen geht für Räte in Ordnung

Eine spezialisierte Schlosserei im nördlichen Gewerbegebiet von Heddesheim darf ihren Betrieb nach Ansicht des Bauausschusses um zwei neue Hallen erweitern. Das Thema lag den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Ausschusssitzung auf dem Tisch, weil durch die Neubauten die für das dortige Mischgebiet festgelegte Grundflächenzahl von 0,4 deutlich überschritten wird.

Mit seinem einstimmigen Einvernehmen folgte das Gremium der Argumentation der Verwaltung. Wie Christian Pörsch, Leiter des Heddesheim Amts für Städtebau und Hochbau erläuterte, stammt der zugrundeliegende Bebauungsplan aus dem Jahr 1972. Bereits in den 1980er Jahren habe sich aber gezeigt, dass die Festlegung als Mischgebiet für dieses Areal zwischen Großsachsener Straße und der Straße Am Bundesbahnhof ungeeignet sei. Damals habe man sich deshalb mit der Baurechtsbehörde des Kreises darauf geeinigt, die betroffenen Grundstücke so zu behandeln wie jene gegenüber, die im Gewerbegebiet liegen. Dort dürften 80 Prozent der Fläche überbaut werden. Im konkreten Fall der Schlosserei wären es mit den beiden Hallen, die auf beiden Seiten bis an die Grundstücksgrenze reichen sollen, etwas über 70 Prozent.

Ebenfalls als unproblematisch erachteten die Räte eine Aufstockung eines Wohnhauses in der Straße Im Faudenbühl. Der Bauherr hatte für zwei Gauben und einen 50 Zentimeter hohen Kniestock eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans beantragt. Dieser stammt aus dem Jahr 1965. „Damals gab es andere Vorstellungen von Wohnverhältnissen als heute“, erklärte Bürgermeister Michael Kessler, warum Befreiungswünsche in solchen Gebieten häufiger vorkommen. Das zweite Beispiel hierfür lieferte in der jüngsten Ausschuss-Sitzung ein Antragsteller, der einen Dachumbau in der Hölderlinstraße plant. Auch hier würde der Bebauungsplan von 1963 die gewünschte Gaube eigentlich nicht erlauben – Bauamt und Ausschuss haben mit der Befreiung aber kein Problem. Gleiches gilt für einen Balkon im Freiherr-vom-Stein-Weg. Das laut Pörsch „relativ harmlose Bauwerk auf zwei Stützen“ liege zwar geringfügig außerhalb des Baufensters, jedoch sei der Grenzabstand gewahrt. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020