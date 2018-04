Anzeige

Eine Apotheke, ein Hörgerätefachmann, eine Allgemeinärztin, ein Kinderarzt, ein Zahnchirurg: Die Belegung des geplanten Ärztehauses an der Ecke Werder-/Schaafeckstraße in Heddesheim nimmt Gestalt an. „Dreiviertel der Fläche ist vergeben“, informieren gestern Ewald Mack und Manfred Gebert. Die beiden Heilbronner Unternehmer realisieren das Projekt im Auftrag des Investors und Bauherrn Andreas Thumm.

„Natürlich wäre uns eine 100-prozentige Belegung noch lieber“, sagt Mack. „Die bekommen wir auch“, ist sich Gebert sicher. Beide sind überzeugt, dass die zurzeit noch nicht reservierten 380 Quadratmeter der insgesamt 1500 Quadratmeter ebenfalls Interessenten finden. „Mit dem Bau beginnen wir im Sommer so oder so“, kündigen sie an. Ziel ist Juli, spätestens August. Für Mai rechnen Gebert und Mack mit der Baugenehmigung.

Zum Projekt Bauherr: Andreas Thumm, Heilbronn Generalübernehmer: Gebert&Mack, Heilbronn Planung: Architekturbüro Udo Richter, Heilbronn Baubeginn: Sommer 2018 Fertigstellung: Ende 2019 Gesamtfläche: 1500 Quadratmeter Investitionssumme: 6 Mio. Euro.

Gespräche mit Medizinern laufen

Das Bauprojekt mit einer Investitionssumme von etwa sechs Millionen Euro umfasst ein Hauptgebäude an der Schaafeckstraße und ein etwas kleineres Nebengebäude an der Werderstraße. Stand jetzt beziehen eine Apotheke und ein Hörgeräteakustiker das Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Obendrüber will eine örtliche Allgemeinmedizinerin einziehen, die über eine Kollegin auch internistische Leistungen anbietet. Eine Psychologin gehöre ebenfalls zum Team, wie Gebert und Mack informieren. Ins zweite Obergeschoss verlegt ein ansässiger Kinderarzt seine Praxis, zusätzlich übernimmt eine Logopädin aus dem Ort dort Räume. Das Dachgeschoss (ca. 230 Quadratmeter) ist noch zu vergeben. Gleiches gilt für die etwa 150 Quadratmeter im Erdgeschoss des Gebäudes an der Werderstraße. Für das dortige erste 1. OG stehe man derzeit in Verhandlungen mit interessierten Orthopäden aus der Region. In den nächsten Wochen hoffen Gebert und Mack auf einen guten Abschluss dieser Gespräche. Spruchreif sei hier aber noch nichts. Eine Zusage liege hingegen für den zweiten Stock des Nebengebäudes vor, wo ein Zahnchirurg aus der Region Praxisräume mieten möchte.