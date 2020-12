Neubauten in zweiter Reihe

Mit dem Neubau von fünf Stadthäusern in der Vorstadtstraße und einem Einfamilienhaus in der Wasserbettstraße sowie der Erweiterung einer Frühstückspension beschäftigt sich der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020. Diese findet am Donnerstag, 17. Dezember, ab 16.30 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses statt.

Beide Neubauvorhaben würden sich im rückwärtigen Bereich abspielen, wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht. In der Wasserbettstraße soll laut Bauantrag ein zweigeschossiges Einfamilienhaus hinter einem vorhandenen Wohnhaus errichtet werden. Bisher stehen an dieser Stelle mehrere aneinandergebaute Scheunen und Schuppen, deren Abriss geplant ist. Auf dem westlich angrenzenden Nachbargrundstück gibt es bereits ein Wohnhaus in zweiter Reihe. Es dient bei der Beurteilung des Neubauvorhabens als Orientierung.

Maßgeblich für die beiden in der Vorstadtstraße geplanten Gebäude mit insgesamt fünf Wohneinheiten ist hingegen ein vorhandener Bebauungsplan. Dessen Vorgaben würden hinsichtlich der Grundflächenzahl allerdings etwas überschritten, weshalb eine Befreiung nötig wird. Wie die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen schreibt, hatte der Antragsteller seine Pläne aufgrund von Einwänden aus der Nachbarschaft bereits verändert und sein Vorhaben weiter nach Westen gerückt. Ursprünglich hätten die geplanten Terrassen und Balkone sonst die hintere Baugrenze überschritten, was Nachbarn kritisierten.

Pension will erweitern

Klärungsbedarf insbesondere hinsichtlich der Stellplätze sieht die Verwaltung bei der geplanten Erweiterung einer Frühstückspension in der Poststraße. Dort soll im Kellergeschoss eine zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit entstehen, die über eine neue Außentreppe im Hof zugänglich gemacht würde. Für das Bauamt nicht schlüssig: Laut Antrag soll es künftig weniger Stellplätze geben als schon bisher nötig gewesen wären – und das trotz mehr Zimmern. „Schon heute ist die Stellplatzsituation im Umfeld des Anwesens äußerst schwierig“, schreibt das Amt für Städtebau und Hochbau. Alle Vorhaben sollen in der Sitzung näher erläutert werden.

