„Neubürger bereichern Gemeindeleben“

„Sie als Neubürger bereichern das Gemeindeleben mit neuen Ideen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Michael Kessler knapp 60 Anwesende begrüßt, die im vergangenen Jahr nach Heddesheim gezogen waren. „Schön, dass Sie Heddesheim als ihre Heimat, ihren Wohnort, ausgewählt haben. Sie wohnen in einer der schönsten Gegenden der Metropolregion“, sagte er.

Zur Unterstützung dieser These zeigte Heimatfilmer Robert Gerstner einen 30-minütigen Streifen, der beweist, was in Heddesheim alles geboten wird. Wie gewohnt, hat Robert Gerstner alles akribisch festgehalten, vom Sportzentrum über die Schulen, die Kindergärten, das Vereinsleben und die zahlreichen Feste auf dem Dorfplatz, der Freizeithalle und dem Badesee.

Kessler besprach die jeweiligen Sequenzen und zeigte so weitere Einzelheiten und Hintergründe auf. „5 000 Menschen kommen täglich nach Heddesheim zu ihrem Arbeitsplatz, aber nur 2 500 Bürger pendeln auswärts zu ihrer Arbeit“, sagte Kessler. Da der Abend aber auch eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen ist, stellte der Verwaltungschef seine Amtsleiter vor. So informierte Michael Kessler kurz über die einzelnen Ämter, nannte Namen und wies auf die Angebote hin, die die Gemeinde macht.

„Nehmen Sie am Leben der Gemeinde teil, besuchen sie die Veranstaltungen, gehen sie in die Vereine“, lud er die Neubürger ein. Und dann nahmen die Neubürger die Gelegenheit zur Information aus erster Hand wahr. Judith und Paul Bergmann suchten das Gespräch mit Julien Christof, dem Hauptamtsleiter. Fragen zum Thema Kindergarten besprachen sie mit ihm. „Da hatten wir mit einer Mitarbeiterin Probleme bei der Kommunikation“, sagte das Ehepaar. Christof nahm sich der Sache an. „Ansonsten haben wir nur Positives erlebt“, meinten die Bergmanns.

„Hier fühlen wir uns sehr wohl“, sagten Anne und Peter beim Neubürgerempfang der Gemeinde Heddesheim im Pflug im Bürgerhaus. Die Senioren kommen aus Mannheim, wo sie mehrere Jahrzehnte lebten. Der Umzug hatte familiäre Gründe, Ehemann Peter ist 80 Jahre alt, und die Tochter wohnt bereits in Heddesheim. „Man bekommt leicht Kontakte mit den Menschen“, sagte Anne, die als Stadtmensch nun in ihrem großen Garten ein neues Hobby kennengelernt hat.

„Ich bin froh, vom benachbarten Ladenburg nach Heddesheim gezogen zu sein. Ich habe eine schöne, günstige Wohnung erhalten“, erzählte Tina Mendel, die das Grün um den Badesee sehr schätzt. Bei einem kühlen Getränk und einer Brezel wurden noch gute Gespräche geführt. Die auf einem langen Tisch ausgelegten Broschüren der Gemeinde wurden gerne mit nach Hause genommen. Michael Kessler zeigte sich abschließend mit dem Verlauf des Abends zufrieden. „Es liegt nun an Ihnen, sich in das Gemeindeleben einzubringen. Sie sind herzlich eingeladen“, sagte er zum Abschied. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020