Neue Anlage kommt in diesem Jahr

Bei der Generalversammlung der Schützengesellschaft 1894 rief der erste Vorsitzende, Markus Hildebrand, die Veranstaltungs-Höhepunkte des zurückliegenden Jahres ins Gedächtnis. Dies waren der Umzug zum Ortsjubiläum, das Schlachtfest, das ohne den Stammtisch gar nicht realisierbar gewesen wäre, und der Weihnachtsmarkt, dessen Ergebnis alle Erwartungen übertraf. Und natürlich das Ostereierschießen. Rund 8300 Eier wurden „erschossen“. Gespannt ist der Verein natürlich, ob diese Zahl in den nächsten Tagen übertroffen wird. 8600 Eier liegen für das Schießen ab 24. März bereit.

Die Anlage, auf der zurzeit noch auf Scheiben geschossen wird, soll im Laufe des Jahres zu einem elektronischen Luftdruck-Stand ausgebaut werden, entsprechende Zuschüsse vom Badischen Sportverband und der Gemeinde sind bereits zugesagt. Sportlich war das Jahr 2017 erfolgreich. Die Ergebnisse erfreulich, wenngleich in der Zahl der Schützen und Veranstaltungen tendenziell leicht rückläufig. So waren bei den Vereinsmeisterschaften an 15 Schießtagen bei 102 Starts in 21 Disziplinen 34 Schützen und damit weniger als zuvor am Start. Auch beim „König und Pokal-Schießen“ war die Zahl der Schützen leicht zurück gegangen. Auf Ortsmeisterschaften musste ganz verzichtet werden.

Heute geht es los Das Ostereier-Schießen der Schüt ... Heute geht es los Das Ostereier-Schießen der Schüt zengesellschaft Heddesheim auf der Anlage am Bundesbahnhof fin det zu folgenden Zeiten statt: Heute, Samstag, 24. März: 13 bis 17 Uhr; Sonntag, 25. März: 14 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag, 28.

Sehr gute Ergebnisse wurden bei den Kreismeisterschaften erzielt. Den Titel der Landesmeisterin in der Klasse 7.50.11 Perkussionspistole errang Birgit Lüdke, die darüber hinaus bei den Deutschen Meisterschaften einen 20. Platz erzielte. Eine Luftgewehr-Mannschaft konnte der Verein nicht stellen, da die möglichen Schützen meist für andere Vereine an den Start gingen.