Neue Maschine macht das Eis rein elektrisch

Heddesheim.Sie ist fast fünfeinhalb Tonnen schwer, und doch gleitet sie fast lautlos über Asphalt und Eis. Alles, was man hört, ist das Knirschen der Spikes, also jener kleinen Nägel in den Reifen, die eine ungewollte Rutschpartie verhindern sollen. Die neue Eismaschine der Gemeinde Heddesheim ist seit zwei Wochen im Einsatz, um die Lauffläche für die Wintersportfreunde zu bereiten. Am Feiertag

...