Neue Online-Schau beim Kunstverein

Ab Dienstag, 26. Mai, setzt der Heddesheimer Kunstverein seine Reihe der Online-Vernissagen mit einem Beitrag der Künstlerin Marina Ziegelmann fort. Die gebürtige Russin, die seit 1992 in Heddesheim lebt, bezeichnet Design als eine ihrer Leidenschaften. „Als Kind habe ich häufig Skizzen von Kleidern entworfen und habe diese im Erwachsenenalter für mich und andere genäht“, schreibt sie in ihrer Vita. Vor fünf Jahren entdeckte sie für sich die Malerei und dabei speziell Acryl-Techniken. „Ich probiere immer wieder etwas Neues im Hinblick auf Motive und Techniken aus und entwickle mich und meinen Stil dabei weiter“, erklärt sie und fügt an: „Malerei gibt mir die Möglichkeit, kreativ zu sein und unsere wunderschöne Welt mit all ihren unterschiedlichen Facetten weiter zu entdecken.“ agö

