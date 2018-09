Neue Räume für Kinderbetreuung

Um das Angebot in der Kinderbetreuung auszubauen, vermietet die Gemeinde Heddesheim ab Januar eine Wohnung im Neubaugebiet „Mitten im Feld“ für die sogenannte „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TIGER)“.

Der Begriff steht für die Betreuung durch Tagesmütter oder -väter, die außerhalb von deren Wohnung oder dem Elternhaus stattfindet. In der Regel schließen sich dafür zwei Betreuungspersonen zusammen. Verfügt eine von ihnen über eine Ausbildung als Erzieher, können bis zu neun Kinder gleichzeitig betreut werden, ansonsten sieben.

Derzeit gibt es in Heddesheim bereits drei solche Einrichtungen, wie Hauptamtsleiter Julien Christof erklärt: die Pepperonis, das Kinderhaus Tausendfuß und die Purzelbären. Insgesamt werden in der Tagespflege vor Ort 52 Plätze angeboten.

Die Betreuungspersonen, die eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes benötigen, erhalten von der Behörde ein laufendes Entgelt in Höhe von 5,50 Euro je Stunde und Kind bei Kindern über drei Jahre und 6,50 Euro bei jüngeren Kindern. Von den Eltern erhebt das Jugendamt einen Kostenbeitrag. Ferner zahlt der Kreis den Tagesmüttern oder -vätern für die „Betreuung in anderen geeigneten Räumen“ einen Zuschuss von einem Euro je Betreuungsstunde und Kind zu den Mietkosten.

Die von der Gemeinde Heddesheim zu vermietende Wohnung befindet sich derzeit im Bau und soll bis Jahresende fertig sein. Sie liegt im EG eines Mehrfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Sraße und verfügt über 100 Quadratmeter Wohnfläche. Es gibt drei Zimmer, Bad, WC, Küche, Abstellraum, Diele, Keller und Terrasse sowie einen kleinen Garten, der vom größten Zimmer aus zugänglich ist. Auch zwei Stellplätze stehen dem Mieter zur Verfügung. Die Monatsmiete beträgt in den ersten drei Jahren 850 Euro (kalt). Für Nebenkosten und Stellplätze fallen nach Angaben der Verwaltung zusätzlich etwa 280 Euro monatlich an.

Ein Exposé und weitere Informationen erhalten Interessierte beim Hauptamtsleiter Julien Christof unter der Telefonnummer 06203/10 12 20 oder nach Mail an hauptverwaltung@heddesheim.de. agö

Info: Allgemeine Infos Tagespflege: www.rhein-neckar-kreis.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018