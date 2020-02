Neue Sänger willkommen

Der Heddesheimer Gospelchor Rainbow feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist für November ein Jubiläumskonzert geplant, zu dem sich der Chor über weitere Sängerinnen und Sänger freut. Auf dem Programm des Konzerts stehen neben „The Best of Gospel“ aus den vergangenen 25 Jahren auch Lieder aus Rock und Pop sowie aus populären Musicals.

Proben immer montags

„Für alle, die schon immer mal ihre Stimme ausprobieren wollten, bietet sich jetzt eine tolle Möglichkeit, zu Beginn des neuen Jahres unverbindlich an einem Projektchor teilzunehmen“, lädt der Chor ein. Voraussetzungen sind demnach nur die „Lust am Singen“ – und Zeit am Montagabend. Denn dann probt der Gospelchor jeweils ab 20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Heddesheim.

Besonders willkommen sind auch erfahrene Sängerinnen und Sänger. „Notenlesen ist nützlich, aber keine Voraussetzung“, betont der Chor gleichwohl. Chorleiter Michael Leibfried sorgt für die richtigen Töne und gute Laune während der Proben. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Martina Merx, Telefon 06203/4 53 88. red/agö

