Neue Verträge mit Tagesmüttern

Die neuen Abrechnungsverträge der Gemeinde Heddesheim mit den örtlichen Tagesmüttern sorgen seit mehr als einem Jahr für Diskussionen – jetzt könnte die Kuh vom Eis geholt werden. In der kommenden Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 15. Oktober, ab 17 Uhr, legt die Verwaltung einen überarbeiteten Vertragsentwurf vor. Dieser greift Anregungen auf, die Tagesmütter in die Debatte eingebracht hatten.

Hintergrund: Die Gemeinde Heddesheim zahlt Tagespflegepersonen eine freiwillige Förderung von 1,50 Euro pro Kind und Betreuungsstunde. Die Vertragsvorlage, die das regelt, ist zehn Jahre alt und muss nach Angaben der Verwaltung überarbeitet werden. Die alten Verträge wurden daher zum 30. September des vergangenen Jahres gekündigt. Schon dieser Beschluss fiel im Juni 2019 im Gemeinderat erst im zweiten Anlauf. Als Anfang dieses Jahres die neuen Vertragsmuster schließlich vorlagen, meldeten abermals Fraktionen Beratungsbedarf an. Diesen hatten auch die Tagesmütter an die Räte herangetragen.

Fragen warf etwa eine Soll-Bestimmung auf, die die Stundensätze der Betreuungspersonen auf acht Euro deckelte – also auf die Summe, die Landkreis (6,50 Euro) und Gemeinde (1,50 Euro) zusammen zahlen. Darüber hinaus sollten die Tagesmütter oder -väter Zuzahlungen nur noch für konkrete Nebenkosten verlangen. In der überarbeiteten Fassung wurde diese Formulierung zu einer reinen Empfehlung abgemildert. Auch lassen „besondere Leistungen“ als möglicher Grund für Zuzahlungen jetzt mehr Interpretationsspielraum für die individuelle Preisgestaltung.

Weiterer – und insbesondere für Eltern wichtiger – Kritikpunkt der Tagespflegepersonen war die Begrenzung der Förderung auf jene Kinder, die an mindestens drei Tagen und insgesamt 15 Stunden pro Woche betreut werden. Einige Eltern, so das Argument, benötigten einen geringeren zeitlichen Umfang.

Verbesserungen für Eltern

Laut der neuen Entwürfe zahlt die Gemeinde den 1,50-Euro-Zuschuss jetzt schon für Kinder, die nur an zwei Tagen und insgesamt zehn Wochenstunden betreut werden. Das würde Familien zum Beispiel ermöglichen, sich einen Platz zu teilen: Ein Kind könnte an zwei, das andere an drei Tagen betreut werden.

Einer der weiteren Punkte auf der Tagesordnung des Gemeinderats ist neben dem Neubaugebiet Mitten im Feld II (wir berichteten) eine Änderung des Bebauungsplans „Nördlich der Benzstraße“ (Pfenning). Die Änderung soll es dem Logistikdienstleister ermöglichen, sein Verwaltungsgebäude zu erweitern. Während der Offenlage des Planentwurfs hatte es laut Verwaltung keine Einwände aus der Bevölkerung gegeben. Die Stellungnahmen der Behörden hätten ebenfalls nicht zu inhaltlichen Änderungen geführt.

Damit die Sanierung im Hallenbad weitergehen kann, steht außerdem wieder eine Auftragsvergabe an. Diesmal geht es um Schreinerarbeiten in neuen Umkleideräumen sowie um die Lieferung und den Einbau von Sauna und Dampfbad.

Zu Beginn der Sitzung ist wie üblich Fragezeit für Einwohner.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020