Neuer Allgemeinmediziner für Ärztehaus gesucht

„Noch zwei Einheiten frei!“: So prangt es seit Monaten Weiß auf Rot auf dem großen Plakat am Bauzaun Ecke Schaafeck-/Werderstraße. Korrekt müsste es derzeit wohl heißen: drei Einheiten. Denn bei den künftigen Mietern im neuen Heddesheimer Ärztehaus, dessen Kellergeschoss mit Tiefgarage derzeit in der Baugrube entsteht, gibt es eine zentrale Veränderung. „Die Allgemeinärztin ist abgesprungen“, bestätigte der Heilbronner Unternehmer Manfred Gebert gestern auf Nachfrage entsprechende Informationen dieser Zeitung.

Gebert und sein Partner Ewald Mack entwickeln den zweiteiligen Gebäudekomplex für den Bauherrn Andreas Thumm (ebenfalls Heilbronn), der rund sechs Millionen Euro in das Projekt investiert. Baubeginn war Ende August des vergangenen Jahres.

„Wir führen aktuell viele Gespräche mit Interessenten“, sagte Gebert und kündigte voraussichtlich für die kommende Woche nähere Informationen zum aktuellen Sachstand rund um die Belegung des Neubaus an – „eventuell sogar mit einer kleinen Verbesserung der Situation“. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen wollte er zunächst nicht konkreter werden.

„Feste Zusage steht noch aus“

Gerüchte, auch andere potenzielle Mieter hätten sich von dem Projekt zurückgezogen, bestätigte der Unternehmer jedoch ausdrücklich nicht. Nach wie vor dabei sei demnach eine ortsansässige Kinderarztpraxis, ein Zahnchirurg, eine Apotheke und ein Hörgeräteakustiker. Gleiches gelte für einen Orthopäden aus der Region, der in Heddesheim eine Zweitpraxis eröffnen wolle. Für dessen schwere Untersuchungsgeräte schaffe man in dem Gebäude die statischen Voraussetzungen, unterstrich der Unternehmer. Gleichzeitig räumte er ein, dass die endgültige Zusage des Orthopäden noch ausstehe. „Wir gehen aber fest davon aus, dass es klappt“, gab er sich zuversichtlich.

Neuzulassungen von Medizinern an einem Ort sind jedoch bekanntlich nicht immer ohne weiteres möglich. Gerade im Rhein-Neckar-Kreis ist das Ansiedlungskontingent für Fachärzte weitgehend ausgeschöpft. Ein Umzug eines bereits niedergelassenen Mediziners innerhalb einer Gemeinde ist dagegen unproblematisch. Darin sieht Gebert auch gute Chancen, um das wieder freie erste OG an der Schaafeckstraße zu belegen.

„Wir sind mit anderen Allgemeinärzten im Gespräch“, sagt er und verspricht, dass man sich nach der jüngsten Absage um „gleichwertigen Ersatz“ bemühe. Zur Verfügung stünden dafür rund 280 Quadratmeter im Hauptgebäude an der Schaafeckstraße. Ebenfalls – Stand gestern – noch frei sind Geberts Angaben zufolge das dortige Dachgeschoss (rund 230 Quadratmeter) sowie das Erdgeschoss im kleineren Gebäude an der Werderstraße (circa 150 Quadratmeter). Für Letzteres wäre ein Sanitätshaus für den Projektentwickler „die Idealvorstellung“.

