Neuer Spielplatz neben Parkplätzen

Ab Oktober entstehen in der Schaafeckstraße in Heddesheim zehn Parkplätze für Besucher des Ärztehauses. Das hat Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates angekündigt. Der Gemeinderat vergab den nötigen Auftrag. „Die Kosten muss der Investor tragen“, stellte der Bürgermeister zugleich klar. Neben dem Parkplatz entsteht ein neuer Spielplatz mit Rutsche, Schaukel und Turm.

„Der Spielplatz soll attraktiver werden und ein breiteres Spielangebot haben“, sagte Kessler. Der Auftrag für die Arbeiten ging an die Firma Johann Schön und Sohn in Speyer für knapp 90 000 Euro. „Am Ende wird das auch gefallen“, zeigte sich der Bürgermeister zur Gestaltung des Spielplatzes optimistisch. In der Vergangenheit hatte es Kritik daran gegeben, dass der Spielplatz kleiner wird, um Platz für Autos zu schaffen.

„Es ist erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit das in der Öffentlichkeit gefunden hat“, sagte Martin Kemmet (CDU). Er verwies auf den einstimmigen Ratsbeschluss für das Ärztehaus: „Ein großes Projekt, kein einfaches.“ Der Spielplatz sei heute kein optischer Leckerbissen, der neue werde deutlich attraktiver. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020