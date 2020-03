Neuer Wasch- und Parkplatz am Bauhof

Für rund 150 000 Euro erhält der Bauhof der Gemeinde Heddesheim einen neuen Waschplatz für seinen Fuhrpark sowie einen neuen Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

„Das ist ein Projekt, das wir schon länger vor uns herschieben“, erläuterte Bürgermeister Michael Kessler den Sachverhalt. Neben den Fahrzeugen des Bauhofs werden auf dessen Gelände auch jene der Freiwilligen Feuerwehr nach den Einsätzen gereinigt. Dafür steht eine eigene Fläche im hinteren Bereich des Hofs zur Verfügung. Allerdings entspreche der dortige Ölabscheider nicht mehr aktuellen Anforderungen und müsse erneuert werden.

Hinzu komme, dass die Mitarbeiter des Bauhofs ihre Autos tagsüber vor den Betriebsgebäuden abstellen, „was bei einer gewissen Fahrzeuganzahl die Hoffläche stark in Anspruch nimmt und die dienstliche Nutzung oftmals einschränkt“, wie die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen ausführt.

Deswegen sollen an der Großsachsener Straße neben einem neuen Waschplatz mit Ölabscheider ca. acht Stellplätze geschaffen werden. Das vorgesehene Areal umfasst etwa 440 Quadratmeter und wird derzeit noch zum Teil als Garten des Wohnhauses genutzt. Platz wäre dort auch für ein kleines Technikgebäude, das Gerätschaften aufnehmen kann. Eine Begrünung soll den neuen Park- und Waschplatz zur Straße hin abgrenzen. Von den rund 150 000 Euro Gesamtkosten entfallen laut Bürgermeister etwa 60 000 auf den neuen Parkplatz. Auf Anregung von Grünen-Gemeinderat Günther Heinisch will die Verwaltung prüfen, ob es sinnvoll ist, für den Einsatz am Waschplatz Regenwasser zu sammeln.

Zunächst werden nun Bäume und sonstiger Bewuchs für das Projekt entfernt, teilte der Bürgermeister mit. In einer beschränkten Ausschreibung sollen dann Angebote für die Tiefbauarbeiten eingeholt werden. Wann die Maßnahme umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Dies soll „flexibel im Laufe des Jahres erfolgen“, so Kessler.

Heizung wird ersetzt

Bereits in der Januar-Sitzung hatte der Bürgermeister die Räte über den Ausfall der 13 Jahre alten Pelletsheizung im Bauhof informiert. „Eine Reparatur würde rund 13 500 Euro kosten“, schickte er in der jüngsten Sitzung hinterher. Da die Anlage schon immer „sehr fehleranfällig“ gewesen sei, soll nun eine komplett neue mit zwei Kesseln angeschafft werden. Im Sommer, wenn keine Heizung benötigt wird, müsse dann nur einer davon erhitzt werden. Solarthermie soll überdies die Warmwasserbereitung unterstützen. Über den Bund könne die neue Anlage gefördert werden. Kessler bezifferte die Zuschüsse auf insgesamt rund 24 000 Euro. 46 000 Euro verblieben bei der Gemeinde.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020