Neues Pflaster und ein Häuschen am Strand

Gestern Vormittag am Badesee in Heddesheim. Die Tore am Eingang sind noch verschlossen, doch dahinter wird überall fleißig gewerkelt. Der triste Weg aus grauem Rechteckpflaster ist verschwunden, neue Steine in Gelb- und Rottönen liegen in einem Bett aus Splitt. Es sieht einladend aus, was hier gerade entsteht.

„Das alte Pflaster hatte schon mehr als 40 Jahre auf dem Buckel, so wie das Freibad selbst“, erläutert Bauhofleiter Wolfgang Unverricht dem „MM“ bei einem Rundgang. „Das neue wird viel pflegeleichter sein“, ergänzt der kommunale Bäderchef Christopher Di Vita. Denn bislang mussten die alten grauen Betonsteine regelmäßig mit einem Dampfstrahler gereinigt werden, künftig soll eine wasserunterstützte Kehrmaschine ausreichen.

Auf den ersten Blick fallen außerdem zwei neue Bauwerke am Ufer auf. Ein sechseckiger Pavillon, der vor Regen oder starker Sonne schützt, und ein kleines Häuschen aus Holz mit einer großzügigen Fensterfront, das zwischen See und Schwimmbecken steht. „Hier hat man eine hervorragende Rundumsicht“, schwärmt Di Vita von den Vorzügen der neuen Wachstation. „Da hat unser Chef wirklich eine gute Idee gehabt“, ergänzt Unverricht. Denn Bürgermeister Michael Kessler selbst hatte die rund 100 000 Euro teure Investition vorgeschlagen. Von der Veranda aus hat man auch einen guten Blick auf die Einstiegsstelle am Ostufer, die mit neuen Steinen angelegt wurde und mit Gräsern bepflanzt werden soll. Das Geländer aus Edelstahl sieht ebenfalls wie neu aus, ist aber schon ein paar Jahre alt, wie Di Vita erklärt.