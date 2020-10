Am Ende dürfte das Nein nur symbolischer Natur sein. Das zuständige Baurechtsamt des Kreises ist schließlich anderer Meinung. Trotzdem wollte der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats am Donnerstagabend bei seiner Linie bleiben: Eine Wohnbebauung vor einem Gartenbaubetrieb in der Großsachsener Straße soll nicht über die Betriebszufahrt erschlossen werden dürfen. Einer entsprechenden Bauvoranfrage versagte das Gremium seine Zustimmung.

Der fragliche Weg sei ausdrücklich nur als Zufahrt für den im hinteren Bereich gelegenen Betrieb genehmigt worden, betonten Bürgermeister Michael Kessler und Christian Pörsch, der Leiter des Hochbauamts. Sie erinnerten damit an eine Diskussion, die der Ausschuss vor inzwischen sieben Jahren führte. Indem man seinerzeit der Betriebszufahrt zugestimmt habe, wollte man den Betrieb unterstützen, so Kessler. Gleichzeitig habe man schon damals klargestellt, dass dieser Weg „keine Erschließungsstraße für eine weitere Bebauung“ werden dürfe. Das vorhandene Wohnhaus könne über eine private Zufahrt an der westlichen Grundstücksseite angefahren werden, ebenso ein neu geplantes Doppelhaus.

Auch wenn das Baurechtsamt als entscheidende Behörde keinen Grund gegen eine Erschließung der Wohnhäuser über die Betriebszufahrt erkenne, „können wir uns im Recht sehen“, sagte der Bürgermeister – schließlich wolle man sich auch „nicht an der Nase herumführen lassen“. Die Räte sahen dies durchweg ebenso.

Zu viel Fläche versiegelt

Ebenfalls ablehnend – und in diesem Fall ohne anderslautende Auffassung des Baurechtsamts – urteilte das Gremium im Fall einer nachträglich beantragten Befreiung in der Büchnerstraße. Dort hat ein Anwohner mit diversen Nebenanlagen wie Terrasse, Garage und versiegeltem Vorgarten die maximal erlaubte Fläche für eine Überbauung deutlich überschritten, wie Pörsch ausführte. Der Kreis forderte daher eine nachträgliche Genehmigung ein.

Rund 290 Quadratmeter hätte der Bauherr versiegeln dürfen – fast 100 Quadratmeter mehr sind es geworden. Laut Sitzungsunterlagen stören sich daran auch mehrere Nachbarn. Diese wiederum hätten sich an die Vorgaben des Bebauungsplans gehalten, so Pörsch: „Es wäre deshalb ein falsches Signal, die Überbauung nachträglich zu legitimieren.“

Bürgermeister Kessler unterstrich, man sei „bei vertretbaren Überschreitungen immer pragmatisch“ – aber dieses Ausmaß hätte Signalwirkung. „Insbesondere dort, wo wir andere Dinge abgelehnt haben, würde eine Zustimmung an dieser Stelle zu Recht auf wenig Verständnis stoßen.“ Zumal man schon beim Bau der Garage Überschreitungen genehmigt habe. „Irgendwo muss einmal eine Grenze sein“, so die Argumentation, der alle Räte folgten.

Wenn das Baurechtsamt des Kreises dies auch so sehe, dürften weitere Gespräche folgen, die auch einen Kompromiss beinhalten könnten, sagte Pörsch auf Nachfrage aus dem Gremium. Denkbar sei etwa, eine bestimmte Fläche zu entsiegeln, damit Terrasse und Co. sich wieder den Vorgaben des B-Plans annähern und genehmigt werden könnten.

