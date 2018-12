Nicht bange beim Blick in die Zukunft

Ob Neubauten an Schulen, weiterer Ausbau der Gemeinschaftsschule, Erweiterung des kommunalen Kindergartens oder Investitionen in den Bestand: „Dies alles ist nur möglich, da in Heddesheim mit den vorhandenen finanziellen Mitteln wirtschaftlich und weitsichtig umgegangen wird“, lobte SPD-Fraktionschef Jürgen Merx die im Haushalt 2019 dokumentierte Entwicklung. Die großen Projekte unterstütze seine Fraktion, sagte er und erinnerte darüber hinaus an einige eigene Anträge wie E-Tankstelle oder öffentliches W-LAN „zur Stärkung und Weiterentwicklung Heddesheims“ – ein Vorgeschmack auf den Kommunalwahlkampf. Als wichtigen Punkt im Haushalt bezeichnete er die Tatsache, dass mittelfristig keine neuen Schulden geplant seien: „Es muss uns also für die nächsten Jahre nicht bange werden.“ agö (BILD: NICOLE HEITZ)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018