Heddesheim.Nichts zu holen gab es im Duell der Aufsteiger für die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim: Beim TV Bittenfeld II unterlagen die Nordbadener deutlich mit 26:35 (13:18), was Holger Badent von der Sportlichen Leitung der SGH zu der Einschätzung kommen ließ: „Hier bekamen wir es nicht mit einem normalen Aufsteiger zu tun.“

Tatsächlich stehen im Kader der Bundesliga-Reserve des TBV Stuttgart einige Akteure, die nach oben streben, wobei in erster Linie Torhüter Nick Lehmann zu nennen ist. Die Nummer drei des Bundesliga-Teams brachte die Heddesheimer zur Verzweiflung. „Für die Oberliga ist das ein ganz außergewöhnlicher Torhüter. Er hat uns regelrecht den Zahn gezogen“, so Badent.

Immerhin mit viel Moral

Ohne den erkrankten Sandro Pagliara und mit den angeschlagenen Martin Doll, Fabian Medler und Christian Fendrich lief es bei Heddesheim schon in der Anfangsphase nicht rund. 1:4 und 3:10 (12.) lag das Team von Spielertrainer Doll zurück, „aber aufgesteckt wurde nie. Das war heute sehr positiv zu sehen, wie sich die Jungs immer gegen die Niederlage gestemmt haben“, lobte Holger Badent die Moral seiner Truppe – auch bei deutlichen Rückständen.

Nach dem 13:18 zur Pause versuchte Heddesheim noch einmal alles, aber die Bundesliga-Reserve der Stuttgarter hatte auf die Bemühungen der SGH immer die passende Antwort parat und machte beim 23:14 (37.) vorzeitig den Sack zu. Bis zum 30:24 (54.) hielt Heddesheim danach den Abstand einigermaßen in Grenzen, ehe in den letzten Minuten der Rückstand doch noch bis auf 35:25 anwuchs. me

