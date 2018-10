Niederlage macht Mut

Heddesheim.Im Vorfeld hätte niemand auch nur einen Pfifferling auf die SG Heddesheim gesetzt, im Nachhinein trauert man bei der SG einem möglichen Coup nach: Die Oberliga-Handballer um SGH-Spielertrainer Martin Doll hatten den verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Konstanz II am Rande einer Niederlage, verloren dann aber denkbar unglücklich mit 27:28 (10:11). „Es ist einfach schade“, fand Doll. „Aber diese Niederlage kann auch ein Mutmacher für uns sein. Wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt, es aber leider verpasst, uns zu belohnen“, resümierte er.

Fehler werden hart bestraft

In der Anfangsphase kam es noch wie erwartet: Konstanz setzte sich auf 7:3 und 8:4 (18.) ab, erst danach wurde Heddesheim mutiger. Beim 10:11 zur Pause war die Hoffnung auf eine Sensation wieder zurück, beim 17:13 (37.) durch den an diesem Abend überragenden Philipp Badent nahm sie Gestalt an. „Danach mussten wir wieder erkennen, dass in dieser Liga jeder Fehler bestraft wird“, meinte Doll mit Blick auf die etwas zerfahrene Phase bis zum 22:23 (52.), als die Gäste erstmals wieder vorlegten. Heddesheim kämpfte verbissen, egalisierte noch bis zum 24:24, verlor beim 24:26 und 25:27 etwas den Anschluss, um dann noch einmal mit einer Energieleistung durch Niko Kettner das 27:27 zu markieren (59.). Konstanz zog auf der anderen Seite eine Zeitstrafe gegen David Walzenbach und einen Strafwurf, der zum 27:28 verwandelt wurde. Der letzte Wurf von Christian Fendrich wurde vom HSG-Keeper entschärft, die bittere Niederlage war besiegelt. me

