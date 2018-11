Nikolausmarkt im „Kaiserhof“

Glühwein, Sekt, Kinderpunsch und vieles mehr locken am Donnerstag, 6. Dezember, wieder in den „Kaiserhof“ (Unterdorfstraße 6). Wie seit vielen Jahren laden die Heddesheimer Familien Bach, Heinz, Merx und Grosch ab 16 Uhr zur ihrem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ein. Gegen 18.30 Uhr spielt der Posaunenchor im Kaiserhof weihnachtliche Lieder.Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen (Würstchen, Waffeln) und Getränken sowie aus dem ebenfalls angebotenen Weihnachtsflohmarkt fließt abermals an einen guten Zweck. Neben dem Förderverein Dornröschen sollen dieses Mal die Weihnachtsmusicals der beiden örtlichen Kirchen von der Unterstützung profitieren. agö

