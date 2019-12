Der Nikolausmarkt im Kaiserhof hat Kultstatus in Heddesheim. Am Freitag, 6. Dezember, begrüßen die Familien Bach, Heinz, Merx und Grosch die Besucher wieder ab 16 Uhr im Hof der Unterdorfstraße 6. Es gibt ein weihnachtsmarkt-typisches Angebot mit einem Flohmarkt, heißem Glühwein und Kinderpunsch, Sekt, Würstchen und Waffeln. Der Erlös aus Speisen und Getränken sowie aus dem Weihnachtsflohmarkt wird für einen guten Zweck aufgeteilt und soll diesmal an den Förderverein Dornröschen, die Theatergruppe „Ju-The“ Heddesheim und den Kinderspielnachmittag im Heddesheimer Hallenbad gehen. Auch der Gasthof Kaiser hat zum Nikolausmarkt geöffnet – und natürlich schaut der namensgebende Mann im roten Mantel höchst persönlich im Kaiserhof vorbei. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019