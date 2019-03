Nitrat wieder unter dem Grenzwert

Der Nitratwert im Trinkwasser von Heddesheim und Hirschberg liegt wieder unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Das teilte der Wasserverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße gestern mit. In den vergangenen drei Wochen konnte der Grenzwert nicht ganz eingehalten werden – der Nitratgehalt pro Liter lag bei etwa 53 Milligramm, heißt es in der Pressemitteilung. Grund für die Überschreitung waren Bau- und Unterhaltungsarbeiten am Tiefbrunnen des Wassergewinnungsverbandes Lobdengau. Aus diesem beziehen Heddesheim und Hirschberg nitratarmes Wasser, um es dem eigenen, nitratreicheren beizumischen. Dies ist nun wieder möglich, da die Arbeiten abgeschlossen seien. agö

