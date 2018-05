Noch heute als „Baupfarrer“ in guter Erinnerung

Anzeige

Pfarrer Baader predigte über die Bedeutung des Pfingstfestes und sprach vom Mutmachen, vom Aufrichten in schwierigen Situationen und von Zukunftsträumen. „Ich habe diese Predigt 1983 hier schon einmal gehalten“, überraschte der Pfarrer seine ehemalige Gemeinde. Baader verlas auch ein Glaubensbekenntnis eines Firmanden, das bereits zu der damaligen Zeit verfasst wurde und noch heute Beachtung findet.

Nach dem Gottesdienst dankte Petrus van Nunen dem Pfarrer und überreichte ein erst kürzlich erschienenes Buch: „Die Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis interessiert Sie sehr, Sie werden Ihre Freude daran haben.“ Der Band ist mit fast 1 500 Fotos opulent bebildert und zeigt alle über 210 evangelischen und katholischen Kirchen sowie die Andachtsräume der kreiseigenen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. „Sie hatten damals einen guten Geist in unserer Pfarrei“, lobte van Nunen und nannte Baader einen „Schnüffler in unseren Archiven“, der sich sehr für die Heddesheimer Geschichte der Kirchengemeinde interessiert hat. „Heute danken wir Ihnen für alles, was Sie für unsere Kirchengemeinde getan haben“, sagte van Nunen.

Der lebhafte Beifall der Katholiken zeigte, dass auch die Gottesdienstbesucher das Wirken des Pfarrers so sehen. „Ich danke Ihnen für die moderne Gestaltung der Messe“, sagte Baader und fand lobende Worte für die Künstler, die den Neubau der katholischen Kirche so gestaltet haben. Beim anschließenden Umtrunk im Vorraum der Kirche gab es lebhaften Austausch von Erinnerungen. Erich Schmid bezeichnet Baader als „Baupfarrer“. In Baaders Amtszeit wurde nicht nur die Kirche, sondern auch das Jugendferienheim in Hochhausen in Betrieb genommen. „Er sprach mit den Baufirmen, um bessere Bedingungen auszuhandeln. Es war ein unkomplizierter Pfarrer“, erinnert sich Schmid.

Christel Boch war seine Sekretärin: „Wir haben super zusammengearbeitet und hatten menschlich ein sehr gutes Verhältnis“. Martin Heinz I, Thomas Tuschner und Martin Heinz II erinnern sich gerne an die Wallfahrt 1983 nach Fatima, Lourdes und Santiago de Compostella. „Auch im letzten Jahr waren wir wieder für fünf Tage an den gleichen Stellen unterwegs. Diesmal allerdings mit dem Flieger und dem PKW“, erzählte Martin Heinz I.

Diakon Tomas Knapp kennt Baader als offenen Menschen, der schon früh erkannte, dass es ohne Diakone zu erheblichen Engpässen im pastoralen Betrieb kommt“. Pensionär Engelbert Baader ist immer noch im Dienste des Herrn im Einsatz und übernimmt in Ettlingen wieder regelmäßig Gottesdienste, solange es seine Gesundheit zulässt.

