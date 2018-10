Nochmals Druckabfall möglich

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße setzt ab heute seine Arbeiten am Leitungsnetz zwischen dem Wasserwerk und den Ortsnetzen von Heddesheim und Hirschberg fort. Weil ein wichtiges Hauptschieberkreuz erneuert werden soll, müssen zunächst defekte Absperrklappen in vorgelagerten Schächten ausgetauscht werden.

Um die Versorgung mit Trinkwasser bestmöglich zu sichern, wurden die Arbeiten auf drei Abschnitte aufgeteilt. Teil eins erfolgte bereits in der vergangenen Woche in der Nacht zum Donnerstag. Wie Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, lief das Wasser am Morgen danach noch „etwas sparsamer als sonst, aber es lief“. In Leutershausen sei dagegen ein größeres Gebiet zeitweise ohne Wasser geblieben.

Die Abschnitte zwei und drei der Erneuerungsarbeiten finden ab heute Abend 22 Uhr, bis morgen, 19 Uhr sowie von übermorgen – Mittwoch, 24. Oktober – 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr statt. Weil die Versorgung der Gemeinde Heddesheim und des Gewerbeparks Hirschberg während der Arbeiten über eine extra errichtete Notverbindung läuft, könne es auch in dieser Zeit wieder zu Druckschwankungen und Druckabfällen kommen. Damit die Wasservorräte auch bei unvorhersehbaren Schwierigkeiten ausreichen, bittet der Zweckverband alle Einwohner von Hirschberg und Heddesheim in dieser Zeit nochmals, sparsam mit Trinkwasser umzugehen.

Nach Ende der Arbeiten könne es bei der Inbetriebnahme der Förderleitungen zu Trübungen im Trinkwasser kommen. Diese seien völlig unbedenklich, versichert der Zweckverband. „Die Arbeiten dienen der Zukunftssicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung und kommen allen Bürgern zugute“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Fragen beantwortet die Verbandsverwaltung unter Telefon 06203/101-230. agö

