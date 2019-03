Nock zweiter Chef der Gartenfreunde

Bei ihrer Hauptversammlung haben die Heddesheimer Gartenfreunde Dark Nock zum zweiten Vorsitzenden gewählt. In unserem Bericht vom 20. März („Golfbälle machen Probleme) wurde Nock anstelle von Reinhard Fix als Beisitzer bezeichnet. Wiedergewählt wurde zudem Kassier Ullrich Makeprange. Vorsitzender Michael Wühler stellt zudem klar, dass der Verein beim Blumenschmuckwettbewerb kein Geld gewonnen, sondern dieses beim Ehrungsnachmittag eingenommen hat. Dieser Erlös soll gespendet werden und in eine Sitzbank fließen, deren Aufschrift „40 Jahre Blumenschmuckwettbewerb Heddesheim – Verein der Gartenfreunde / Landfrauen Heddesheim“ lauten werde. Gemeinsam mit den Landfrauen hatten die Gartenfreunde den Wettbewerb durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang genannte Frauengruppe der Gartenfreunde hat damit nichts zu tun. Für 40 Jahre Vereinstreue erhält Heinrich Back – nicht Bock – eine Urkunde und Ehrennadel. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019