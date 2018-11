Nötiger Vorsprung

Die CDU in Heddesheim hat den Wahlkampf eröffnet. Als erste Partei im Ort und im Umkreis hat sie ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2019 nominiert – und sie tut gut daran. Den Vorsprung im Rennen um die Stimmen der Bürger braucht die Partei dieses Mal mehr denn je, will sie ihre neun Plätze am Heddesheimer Ratstisch halten. Mit Ursula Brechtel, Josef Doll und Hans Siegel treten im Mai 2019 drei Kommunalpolitiker ab, die es zusammen auf fast unglaubliche 113 Gemeinderatsjahre bringen. Fast 9000 Stimmen holten sie bei der letzten Kommunalwahl. Rund 4000 davon alleine die vielfache Stimmenkönigin Brechtel – seit 1975 immer wiedergewählt, wie Josef Doll, der Zweitplatzierte im Bürger-Votum 2014. Das zu kompensieren, wird für die CDU kein Selbstläufer.

Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass einer der „Altgedienten“ während der Legislatur verzichtet und seinen Platz für einen jungen Nachrücker frei gemacht hätte. Dieser hätte sich bis zur nächsten Wahl profilieren können. Die CDU wählt statt dieses sanften Umbruchs das Risiko. Warum auch nicht? Mit der jetzt präsentierten Liste kann sie durchaus in die Offensive gehen. So viele Bewerber der mittleren und jungen Generation hat man selten gesehen. Dass dahinter tatsächlich viel echte Lust auf das Ehrenamt steckt, war bei der Nominierung spürbar. Einziger Wermutstropfen: Der magere Frauenanteil von unter einem Viertel. Aber auch das muss die Konkurrenz erst einmal besser machen. Und jetzt Gas geben!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018