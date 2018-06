Nordbadenhalle 2 bleibt nach Wasserschaden vorerst gesperrt

Anzeige

Noch in diesem Sommer soll das Dach auf dem Gebäudeteil zwischen der Nordbadenhalle 1 und 2 saniert werden. Doch das Wetter schert sich nicht um Termine. Der sintflutartige Regen hat am frühen Montagabend dazu geführt, dass Wasser in das Gebäude eingedrungen ist. Bis auf Weiteres ist die Nordbadenhalle 2 jetzt nicht nutzbar.

Im Foyer zwischen der alten und der neuen Halle stehen gestern hier und da noch Eimer, darüber tropft es aus der Decke. Die Luft ist warm und stickig; es riecht, wie in einem modrigen Waschkeller. Am Abend vorher muss es hier verheerend ausgesehen haben, besonders unten, im Bereich der Umkleiden. „Das Wasser ist durch die Deckenlampen in den Flur gelaufen“, berichtet Hausmeister Rolf Klemm.

Schuld ist eine undichte innenliegende Rinne des Daches, wie Stefan Bessler und Jürgen Beck vom Bauamt gestern beim Vor-Ort-Termin erläutern. „Dass wir da Probleme haben, wissen wir schon länger“, erklärt Bessler. Deswegen war die Sanierung für den Spätsommer vorgesehen. Im Juni soll der Gemeinderat die Arbeiten vergeben. Nach der Sanierung soll das Regenwasser künftig anders abgeleitet werden. Am Montag suchte es sich seinen Weg dagegen ins Gebäude – und lief dort ausgerechnet in den Regieraum und den darunter liegenden Technik-Raum. Dort stehen die verschiedenen Verteilerschränke, unter anderem auch für die Sprechanlage und die Lüftung. Schlimmstenfalls hätte es einen Kurzschluss und einen Brand geben können, erklärt Bessler. Aus Sicherheitsgründen müsse das Gebäude jetzt erst mal vom Stromnetz genommen werden.