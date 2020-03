Notfallbetreuung für Kinder

Ab Montag, 16. März, können sich Betroffene über die Notfallbetreuung für Schulen und Kindergärten informieren. Sie kann in Anspruch genommen werden, wenn die Eltern in einem Beruf der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, also in Pflege, in Rettungsdiensten oder auch ÖPNV. Für Heddesheim gilt Folgendes:

Kommunaler Kindergarten: Telefonisch unter 06203/ 462 63, per E-Mail unter komkiga.heddesheim@gmx.de

Kirchliche Kindergärten und Krippe Postillion: Die Eltern werden am Montag, 16. März, benachrichtigt.

Hans-Thoma-Grundschule: Eltern können sich per E-Mail unter mail@htg-heddesheim.de über ein Formular oder persönlich beim Sekretariat melden.

Karl-Drais-Schule: Eltern von Fünft- und Sechstklässlern können sich entweder persönlich oder per E-Mail unter sekretariat-heddesheim@karl-drais-schule.de über ein Formular melden.

Kindertagesbetreuung: Hier ist die jeweilige Tagespflegeperson der Ansprechpartner.

Edingen-Neckarhausen: Hier erklärt Bürgermeister Simon Michler : „Je nach Bedarf und Empfehlung der übergeordneten Behörden wird es Angebote geben.“

Ilvesheim: Hier gibt es für Kinder von einem Jahr bis zur sechsten Klasse eine Not-Betreuung,, wie die Verwaltung mitteilt. Wer davon betroffen ist, soll einen Antrag bis Montag, 15 Uhr, schriftlich an die Verwaltung stellen oder per E-Mail unter marc.schneider@ilvesheim.de; ein Rechtsanspruch bestehe nicht.stk

