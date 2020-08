Nur das Hygienekonzept funktioniert bereits perfekt

Heddesheim.„Es war allen die Freude und der Spaß anzumerken, dass es endlich wieder losgeht.“ Marcus Otterstädter, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim, sprach damit am Samstagabend allen Teams, die beim Löwen-Cup der SGH am Ball waren, aus der Seele.

Eine Woche nach der Männerkonkurrenz waren diesmal acht Frauenteams am Start. Und wie schon in der Vorwoche gab es vor allem für das Hygienekonzept der Heddesheimer Lob von allen Seiten. Rein sportlich lief es für die SGH allerdings nicht ganz rund: Mit nur einem Unentschieden war für das Badenliga-Team schon in der Vorrunde Schluss. Den Turniersieg holte sich der Pfalzligist TSG Haßloch durch einen 16:12-Finalsieg gegen den TV Wörth.

„Wir wissen einzuschätzen, wo wir stehen und ich bin daher zufrieden mit unserer Leistung“, bilanzierte Otterstädter nach dem Turnier: „Wir hatten gerade einmal sechs Trainingseinheiten in Halle, dazu kommt, dass wir einen sehr dünnen Kader haben.“ Der Coach machte vor allem Abstimmungsprobleme aus, „was aber nicht anders zu erwarten war. Gerade für die Defensive haben wir bislang noch nichts gemacht“, erläutert Otterstädter.

SGH geht etwas die Luft aus

So lautete seine Vorgabe beim Löwen-Cup vor allem, Tempo zu machen: „Wir wollten ein gutes Rückzugsverhalten an den Tag legen, damit die Gegner sich ihre Tore erarbeiten mussten. Das hat zu 80 Prozent geklappt. Das Umschaltspiel nach vorne war auch in Ordnung, aber da waren noch Unstimmigkeiten bei einigen Passwegen“, sind dem erfahrenen Trainer die Schwächen nicht verborgen geblieben.

Am Sonntag bat er sein Team gleich wieder zum Training. Es bleiben noch drei Wochen, ehe es am 20. September mit dem Heimspiel gegen Oftersheim/Schwetzingen in die neue Saison geht. „Ich hoffe mal, dass dieser Termin gehalten wird und ich bin überzeugt, dass wir bis dahin noch einige Schritte nach vorne machen werden“, so Otterstädter.

Am Samstag unterlag die SGH in ihrem ersten Spiel dem späteren Turniersieger Haßloch knapp mit 14:16. „Bei einer besseren Chancenverwertung wäre hier eindeutig mehr drin gewesen“, ist der Trainer überzeugt. Nach dem 17:17 gegen den Oberligisten Schutterwald, „wo wir wieder eine gute Leistung gezeigt haben“, so Otterstädter, ging dem dünnen Heddesheimer Kader beim abschließenden 12:18 gegen Mundenheim „etwas die Kraft aus“.

Für eine Überraschung sorgte der TV Schriesheim, der bis ins Spiel um Platz drei kam und dort dann aber dem VTV Mundenheim deutlich mit 10:19 unterlag: Der Verbandsligist von der Bergstraße zeigte gegen die höherklassige Konkurrenz wie Viernheim (26:13) und Friesheim (18:17) starke Leistungen und hatte in Maike Korn die erfolgreichste Torschützin des Turniers. „Sie hat das richtig gut gemacht“, lobte Otterstädter die Schriesheimerin, die niemand auf dem Zettel hatte. Mit gerade einmal 16 Jahren spielt sie eigentlich im ersten Jahr A-Jugend, sorgte nun aber mit ihren 22 blitzsauberen Treffern von der rechten Rückraumposition für Furore. me

