Nur mit Reservierung

Täglich werden für Patienten in Deutschland 15 000 Bluttransfusionen benötigt, informiert der DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Reichten die Blutspenden nicht, sei die Behandlung von Unfallopfern oder Patienten mit schweren Erkrankungen nicht sichergestellt. Das DRK ruft daher für Donnerstag, 5. November, zum nächsten Blutspendetermin in Heddesheim auf. Von 14 bis 19.30 Uhr können Freiwillige in der Nordbadenhalle (Ahornstraße 70-72) spenden. Dies sei auch zu Corona-Zeiten sicher, betont das DRK: Die Termine würden unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt.

Wichtige Neuerung: Um zu jeder Zeit den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt (https://terminreservierung.blutspende.de/m/heddesheim). Wer Fragen zur Blutspende oder Probleme mit der Reservierung hat, kann sich an die Hotline 0800/11 949 11 wenden.

Keine „Einreise“ aus Risikogebiet

Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen, informiert das DRK. Zudem gelten verschiedene Regelungen zum Infektionsschutz. Darunter aktuell: Wer in einem Risikogebiet im Bereich des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen lebt – etwa in Mannheim–, darf nur in diesem Gebiet Blut spenden. red/agö

Info: www.blutspende.de/ informationen-zum-coronavirus

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020