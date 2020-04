Nur noch in eine Richtung

Seit Mittwoch, 1. April, gelten in der Breslauer Straße am südlichen Ortsrand von Heddesheim neue Verkehrsregeln. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wurde ein Durchfahrtsverbot in Fahrtrichtung zur L 631 Ladenburger Straße eingerichtet. Damit solle „übermäßiger Verkehr“ in dieser Straße verhindert werden.

Beschwerden von Anwohnern

Die Maßnahme ist das Ergebnis einer gemeinsamen Verkehrstagfahrt der Gemeinde Heddesheim und der Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises, wie das Rathaus weiter informiert. Anwohner hatten sich demnach verstärkt darüber beschwert, dass die Breslauer Straße rege als Abkürzungsstrecke zwischen den beiden Landesstraßen L 541 (Mannheimer Straße) und L 631 (Ladenburger Straße) genutzt werde. Die Einrichtung des Durchfahrtsverbots solle nun Abhilfe leisten.

Ob die Regelung auf Dauer bleibt, ist noch offen. Zunächst soll die neue Verkehrssituation nach Auskunft der Gemeinde zunächst für erst einmal sechs Monate lang getestet werden. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020