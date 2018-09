Nutzer lesen immer öfter digital

Die Ausleihzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, der Trend geht zu den elektronischen Medien, und Kinder- und Jugendbücher sind besonders beliebt: Das geht aus dem Bericht der Gemeindebücherei Heddesheim hervor. Annette Eyckmann, die die Einrichtung seit drei Jahren leitet, präsentierte dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend die aktuellen Zahlen.

Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 78 000 Ausleihen – gut 3800 mehr als im Vorjahr und sogar fast 13 000 mehr als 2015. Nach einem vorübergehenden Rückgang in den Jahren 2014 und 2015 nehmen die Ausleihen damit wieder Kurs auf die Werte der Vorjahre. Ein großer Anteil am Zuwachs 2017 entfällt auf die sogenannten Onleihe, eine Wortschöpfung aus „online“ und „Ausleihe“: Rund 5700 Mal wurden nach Eyckmanns Statistik Medien auf digitalem Weg geliehen – das entspricht einer Verdopplung gegenüber 2015 und einer Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kinder- und Jugendbücher gehen besonders häufig über die Theke von Annette Eyckmann und ihren Kolleginnen Karin Ruland, Kathrin Sommer und Azubi Milena Sommer: Knapp 20 000 Ausleihen verzeichnete die Bücherei in diesem Bereich. Rund 28 000 Mal griffen die Nutzer überdies zu den im Bürgerhaus verfügbaren digitalen Medien – das meiste Hörbücher auf CD. Romane und Erzählungen, also die Belletristik, bescherten der Bücherei rund 11 000 Buchungen.

Den gesamten Medienbestand bezifferte Eyckmann in der Sitzung auf etwas mehr als 27 000. „Im Schnitt wird somit jedes Buch oder jede CD 2,87 Mal pro Jahr ausgeliehen“, erläuterte die Büchereileiterin eine Kennzahl. Kreisweit liege dieser sogenannte Bestandsumsatz bei 2,56. „Die Zahlen zeigen, dass wir im Vergleich gut dastehen“, freute sich Bürgermeister Michael Kessler.

Dass die Gemeindebücherei eine bei den Bürgern beliebte Einrichtung ist, unterstreicht der Blick auf die Besucherzahlen: Mehr als 21 000 zählte das Team im Bürgerhaus – rein rechnerisch war jeder Heddesheimer 2017 also etwa zweimal Gast der Bücherei. 1121 Personen zählt die Einrichtung zu ihren „aktiven Leser“ – 72 weniger als 2016, was Eyckmann darauf zurückführt, das Familien oder Paare vermehrt über nur einen Ausweis ausleihen – also etwa Eltern für ihre Kinder, auch wenn diese eine eigene Karte besitzen.

Im kulturellen Leben aktiv

Außerhalb ihres „Kerngeschäfts“ ist die Gemeindebücherei im örtlichen kulturellen Leben ebenfalls sehr aktiv, wie die Leiterin in ihrem Bericht aufzeigte. Das Angebot an Veranstaltungen für Groß und Klein reicht von Theatervorstellungen über Lesungen und Vorträge bis hin zum Kabarett. Anziehungspunkt ist alle Jahre wieder die Vorleseaktion auf dem Weihnachtsmarkt, und auch bei den historischen Ortsrundgängen der Literaturgruppe ist die Gemeindebücherei im Boot, nannte Eyckmann einige Highlights. Zudem kooperiert die Einrichtung mit der Hans-Thoma-Grundschule und organisiert darüber hinaus Führungen für Vorschüler in Kindergärten. „Diese Kooperationen möchten wir künftig weiter ausbauen“, blickte Eyckmann voraus.

„Kinder an das Angebot der Bücherei heranzuführen, ist wichtig“, bestätigte Bürgermeister Kessler den eingeschlagenen Kurs. Als richtigen Schritt bezeichnete er ebenso die Einführung der Metropolcard und den Anschluss an das Online-Angebot unter www.metropolbib.de, über das die Nutzer Zugang zu mehr als 30 000 elektronischen Medien – also digitale Bücher, Magazine oder Zeitungen zum Lesen oder hören – haben. Auch die Öffnungszeiten tragen laut Kessler zur Attraktivität der Gemeindebücherei bei: „Der Samstag ist ein ganz wichtiger Tag“, sagte er. Insgesamt an 1145 Stunden waren im vergangenen Jahr die Türen der Einrichtung geöffnet. Der Zuschussbedarf im Haushalt betrug rund 150 000 Euro.

