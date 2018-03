Oasenwochenende im Kloster

Anzeige

Ein entspannendes Oasenwochenende bietet die Kath. Kirchengemeinde Ladenburg-Heddesheim vom 17. bis 19. August an. In dem bekannten Benediktinerkloster in der Nähe von Würzburg, wird die Gruppe in der Abtei Münsterschwarzach das Wochenende verbringen. Wohnen werden die Teilnehmer in einem modernen Gästehaus bei Vollverpflegung.

Für die An- und Rückreise werden, wie üblich, Fahrgemeinschaften organisiert. Inhaltlich stehen die Tage unter einem aktuellen Thema über Lebens- und Glaubensfragen. Die Kosten betragen 180 Euro im Einzelzimmer. Informationenen gibt Diakon Tomas Knapp unter der Mailadresse: info@tomasknapp.de oder unter der Telefonnummer 06201/4 10 13. diko